Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag im Minusbereich

Siemens 158,34 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 160,32 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 159,92 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 419.357 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 4,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 93,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 71,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,40 EUR.

Am 17.05.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 19.416,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.040,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

