Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 134,98 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 134,98 EUR. Bei 135,50 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 134,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 413.791 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,72 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 95,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,57 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 180,82 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 10.08.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.889,00 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.867,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 16.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Siemens dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 9,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

