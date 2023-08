Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Siemens-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 135,00 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 135,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.376 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 23,70 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 95,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,58 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,82 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 10.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.889,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 9,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

