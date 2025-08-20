DAX24.270 ±-0,0%ESt505.463 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.640 -0,4%Euro1,1654 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Siemens im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens stabilisiert sich am Vormittag

21.08.25 09:26 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 233,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
232,85 EUR -1,20 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 233,45 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 233,45 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 232,60 EUR. Bei 232,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.551 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 31,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,32 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 227,00 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

