Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 168,08 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 168,08 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 167,42 EUR. Bei 167,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 304.737 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2023 auf bis zu 169,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,96 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 182,00 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 16.11.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 21.393,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.573,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Siemens dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,51 EUR fest.

