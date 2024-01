Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 163,04 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 163,04 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 163,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,50 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 382.206 Aktien.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,92 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 119,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 36,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 185,73 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 21.393,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.573,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Freitagshandel in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Siemens-Aktie mit leichtem Minus: ÖBB bestellt bei Siemens 70-Mireo-Züge fest