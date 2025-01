Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 207,80 EUR zu.

Die Siemens-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 207,80 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 208,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 205,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 540.417 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,25 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 0,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 27,49 Prozent Luft nach unten.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,34 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 209,57 EUR an.

Siemens gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens am 13.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,20 EUR im Jahr 2025 aus.

