Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag seitwärts

Anleger zeigten sich um 04:07 Uhr bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 143,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 144,84 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 142,14 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 142,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 399.942 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 152,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 5,55 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 53,47 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,91 EUR.

Siemens ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.070,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 16.497,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Siemens-Bilanz für Q2 2023 wird am 17.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,70 EUR fest.

