Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag fester

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 172,44 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 172,44 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 173,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 170,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 805.676 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 174,00 EUR erreichte der Titel am 08.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 0,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 187,09 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.02.2024. Das EPS wurde auf 2,97 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.412,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 18.070,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 16.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,66 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

