Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 175,16 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 175,16 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 175,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 174,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 646.385 Stück.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 186,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 6,32 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,00 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.02.2024. Das EPS belief sich auf 2,97 EUR gegenüber 1,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 18.412,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18.070,00 EUR umgesetzt.

Die Siemens-Bilanz für Q2 2024 wird am 16.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,66 EUR je Siemens-Aktie.

