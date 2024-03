Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 173,96 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 173,96 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 173,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,50 EUR. Zuletzt wechselten 26.277 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,98 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,00 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 194,36 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,97 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.412,00 EUR im Vergleich zu 18.070,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 16.05.2024 gerechnet. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,68 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Siemens-Aktie verliert: Siemens übernimmt industrielle Antriebstechnik von EBM-Papst