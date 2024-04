Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 174,00 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 174,00 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 175,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 174,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 203.596 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 186,98 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 7,46 Prozent zulegen. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,33 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,95 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,44 EUR an.

Am 08.02.2024 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,97 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,41 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,07 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,57 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus

Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags