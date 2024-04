Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag gesucht

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 174,70 EUR zu.

Um 15:51 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 174,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 175,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 371.301 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 186,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 7,03 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 194,44 EUR.

Am 08.02.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,41 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,57 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

