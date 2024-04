Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag fester

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 175,42 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 175,42 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 175,86 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,84 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 36.587 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 31,89 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,95 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 194,44 EUR aus.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,97 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.412,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.070,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,57 EUR fest.

