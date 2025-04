Siemens Aktie News: Siemens am Mittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Siemens

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 186,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der Siemens-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 186,96 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 187,50 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 184,40 EUR. Mit einem Wert von 187,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 331.357 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 217,50 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,32 Prozent auf 18,35 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingefahren

Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Siemens-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon