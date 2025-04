Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag in Rot

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 185,26 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 185,26 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 185,10 EUR. Bei 187,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 70.822 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,17 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,67 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,37 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 217,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 13.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,32 Prozent verringert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 15.05.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

