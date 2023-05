Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Siemens 158,06 EUR

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 158,10 EUR nach. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,74 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 205.496 Siemens-Aktien.

Bei 161,02 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,85 Prozent hinzugewinnen. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,75 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 170,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 17.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 19.416,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.040,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,52 EUR je Aktie belaufen.

