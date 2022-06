Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 22.06.2022 09:22:00 Uhr um 2,9 Prozent auf 100,18 EUR ab. Bei 100,18 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,08 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 116.166 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 157,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,58 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 164,62 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 12.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.040,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.665,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte Siemens die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 9,06 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com