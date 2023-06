Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Siemens 157,52 EUR

Die Siemens-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 159,68 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 157,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 158,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 519.627 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 167,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 4,38 Prozent niedriger. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 70,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,40 EUR.

Siemens ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.416,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.040,00 EUR in den Büchern standen.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

