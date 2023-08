Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 136,70 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 136,70 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 137,22 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 136,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 428.271 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 167,00 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 22,17 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 95,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit einem Kursverlust von 30,45 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.867,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.889,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,90 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Siemens-Investment verdient

Siemens-Aktie stabil: Berenberg stuft Siemens von "Hold" auf "Buy" hoch

Siemens-Aktie tief im Minus: Siemens-Gewinn enttäuscht - Prognose Digital Industries gesenkt