Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 135,86 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 135,86 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 136,34 EUR an. Mit einem Wert von 136,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.447 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 22,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 95,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,02 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,82 EUR.

Siemens gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 18.889,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.867,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 16.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,90 EUR fest.

