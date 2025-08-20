Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 235,20 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 235,20 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 235,90 EUR aus. Bei 232,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 229.198 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 3,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 31,87 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 227,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 07.08.2025. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,51 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,68 EUR je Siemens-Aktie.

