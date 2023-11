Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag gefragt

Kurs der Siemens

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 149,78 EUR nach oben.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 149,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 150,10 EUR. Bei 147,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 627.167 Siemens-Aktien.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 167,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,50 Prozent. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,91 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.393,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.02.2025.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

