Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Vormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 147,94 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 147,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 148,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 147,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.486 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. 12,88 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 26.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,24 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,00 EUR.

Am 16.11.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.393,00 EUR im Vergleich zu 20.573,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,44 EUR je Siemens-Aktie.

