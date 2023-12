Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 167,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 167,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 167,42 EUR. Mit einem Wert von 167,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 207.575 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.12.2023 bei 169,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 1,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (119,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 28,80 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 182,00 EUR für die Siemens-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 16.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 3,36 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.573,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.393,00 EUR ausgewiesen.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,51 EUR je Aktie aus.

