Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 168,24 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 168,24 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 167,72 EUR. Bei 167,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.771 Siemens-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (169,70 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,87 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 119,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 182,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 16.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.393,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,51 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

