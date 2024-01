Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 163,06 EUR ab.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 163,06 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 162,44 EUR. Mit einem Wert von 163,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 377.488 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 171,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 185,73 EUR an.

Am 16.11.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21.393,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.573,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.02.2024 erwartet. Am 06.02.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

