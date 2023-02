Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag gefragt

Um 12:06 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 146,02 EUR. Bei 147,08 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 144,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 285.860 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 152,20 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 4,06 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 93,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 55,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,91 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,04 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.070,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 16.497,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.05.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Siemens die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,70 EUR je Aktie.

