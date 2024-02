Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Siemens im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 173,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 173,60 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 173,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 387.715 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 0,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 31,18 Prozent Luft nach unten.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 187,09 EUR aus.

Siemens veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.412,00 EUR im Vergleich zu 18.070,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,66 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen

Siemens-Aktie gesucht: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research