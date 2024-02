Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 174,62 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 174,62 EUR zu. Bei 174,88 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,96 EUR. Zuletzt wechselten 838.575 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (174,88 EUR) erklomm das Papier am 23.02.2024. Gewinne von 0,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 31,58 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,95 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 187,09 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 08.02.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.412,00 EUR im Vergleich zu 18.070,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.05.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,66 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen

Siemens-Aktie gesucht: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research