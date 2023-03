Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 144,78 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 142,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 439.798 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 152,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,56 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 169,40 EUR.

Am 09.02.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,04 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.070,00 EUR – ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 16.497,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Siemens am 17.05.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 8,83 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie höher: RBC schraubt Kursziel für Siemens hoch

Siemens-Aktie in Grün: Siemens erhält Auftrag für Automatisierungstechnik für Conti-Reifenwerke

Siemens-Aktie verliert: Millionen-Investitionen in Siemens-Werk in Frankfurt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images