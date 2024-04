Siemens Aktie News: Siemens macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 175,00 EUR zu.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 175,00 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 175,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 346.805 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 186,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Mit einem Zuwachs von 6,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,73 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,95 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,44 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 08.02.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,97 EUR, nach 1,86 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,41 Mrd. EUR – ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,57 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Siemens-Aktie erhält Overweight

Siemens-Aktie im Plus: Aufrüsten von Signaltechnik für S-Bahn Kopenhagen

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus