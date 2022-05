Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittag an Boden

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 23.05.2022 12:22:00 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 115,34 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 118,34 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 117,10 EUR. Bisher wurden heute 357.561 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 157,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,92 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 8,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 166,46 EUR.

Siemens veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.040,00 EUR umgesetzt, gegenüber 14.665,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Siemens dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,19 EUR je Aktie belaufen.

