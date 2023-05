Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Siemens

Aktien in diesem Artikel Siemens 155,08 EUR

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,2 Prozent auf 154,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 153,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 156,98 EUR. Bisher wurden heute 668.781 Siemens-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 161,02 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 93,67 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,37 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 171,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 17.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.416,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 10.08.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 9,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

