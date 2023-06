Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Siemens 157,34 EUR

-0,78% Charts

News

Analysen

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 155,24 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 155,10 EUR ab. Mit einem Wert von 157,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 250.423 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 7,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,67 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,40 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 17.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.416,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie tiefer: Siemens baut wohl an Intel-Chipfabrik in Magdeburg mit

Siemens-Aktie etwas schwächer: Erstmals Siemens-Batteriezüge im Einsatz - Moody's stuft auf "A1" hoch

Siemens-Aktie fester: Siemens plant 2023 Milliardeninvestitionen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com