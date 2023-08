Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 137,14 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 137,14 EUR zu. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 137,88 EUR zu. Bei 137,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 209.683 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 21,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (95,07 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 30,68 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,82 EUR.

Am 10.08.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,06 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.889,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 9,90 EUR je Aktie aus.

