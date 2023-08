Siemens Aktie News: Siemens tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 136,90 EUR.

Die Siemens-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 136,90 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 137,88 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 136,38 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 137,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 448.460 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 95,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 44,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 180,82 EUR an.

Siemens veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von -2,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.889,00 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.867,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 16.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,90 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

