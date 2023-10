Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 127,68 EUR nach oben.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 127,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 128,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 127,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 570.856 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,80 Prozent. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 104,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 17,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 176,09 EUR.

Siemens gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens -2,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.889,00 EUR umgesetzt, gegenüber 17.867,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 16.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siemens dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,70 EUR je Aktie.

