Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 149,42 EUR.

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 149,42 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 149,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,00 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173.737 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,77 Prozent. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 25,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,91 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 16.11.2023. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.393,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 20.573,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

