Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 150,12 EUR zu.

Das Papier von Siemens legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 150,12 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 150,12 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.839 Siemens-Aktien.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 25,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 177,91 EUR.

Am 16.11.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.393,00 EUR – ein Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 20.573,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,41 EUR je Aktie belaufen.

