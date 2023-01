Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 144,32 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 144,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.447 Siemens-Aktien.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 149,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,31 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 54,07 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 152,45 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 17.11.2022 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.573,00 EUR – ein Plus von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.444,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Siemens am 09.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 31.01.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,55 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

