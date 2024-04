Siemens Aktie News: Siemens am Mittag freundlich

So bewegt sich Siemens

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 175,68 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 175,68 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 175,86 EUR aus. Mit einem Wert von 174,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 223.148 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,99 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,95 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 194,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.02.2024. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,97 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,86 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,41 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

