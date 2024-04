Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 175,30 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 175,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 175,86 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 174,86 EUR. Bei 174,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 52.706 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,66 Prozent. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,95 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 194,44 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,41 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 18,07 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

