Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Siemens-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 153,42 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 152,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 153,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104.057 Siemens-Aktien.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,02 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,95 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,95 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 171,60 EUR an.

Am 17.05.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.416,00 EUR umgesetzt, gegenüber 17.040,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,75 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

