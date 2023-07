Siemens Aktie News: Siemens fällt am Montagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 151,28 EUR ab.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 151,28 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 149,80 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,00 EUR. Bisher wurden heute 196.129 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 167,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 10,39 Prozent zulegen. Bei 95,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,16 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 183,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 17.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.416,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.040,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens am 10.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,01 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens eingebracht

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern