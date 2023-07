Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 151,08 EUR.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 151,08 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 150,82 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.228 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 95,07 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 183,20 EUR aus.

Siemens gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19.416,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.040,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,94 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens am 10.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,03 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens eingebracht

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern