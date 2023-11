Siemens Aktie News: Siemens am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 151,00 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 151,00 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,08 EUR aus. Mit einem Wert von 149,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 209.679 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 167,00 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit Abgaben von 20,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 177,64 EUR.

Am 16.11.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.393,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.573,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,41 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Siemens- und Continental-Aktie fester: Nach Ende von Conti-Werk in Gifhorn bietet Siemens Mobility Job-Perspektiven

DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Donnerstagnachmittag