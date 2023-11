Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Siemens-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 150,86 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,08 EUR aus. Bei 149,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 487.915 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 167,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 20,80 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,64 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 16.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 21.393,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.573,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Siemens dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,41 EUR je Aktie aus.

