Siemens Aktie News: Siemens legt am Freitagvormittag zu

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 150,14 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 150,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 150,14 EUR. Bei 149,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.429 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 11,23 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,42 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,91 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 16.11.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21.393,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.573,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

