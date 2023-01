Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 142,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 142,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 319.049 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 149,26 EUR. 4,23 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Mit Abgaben von 52,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 152,45 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 17.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,36 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20.573,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.444,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,94 Prozent gesteigert.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 09.02.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.01.2024 erwartet.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

